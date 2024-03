POL-HRO: Verunfallter Radfahrer verstirbt im Krankenhaus

Rostock (ots) -



Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Freitag in Rostock ist ein 68-jähriger Radfahrer im Krankenhaus verstorben.



Der Unfall hatte sich am 15.03.2024 gegen 10:45 Uhr in der Ernst-Barlach-Straße/Mühlendamm in Rostock ereignet. Bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Radfahrer war der 68-Jährige mit seinem Rad gestürzt. Mit schwersten Verletzungen wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, wo er am 21.03.2024 verstarb. (Siehe gefertigte Pressemitteilung: https://t1p.de/a75b3)



Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache dauern derzeit noch an.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei weiterhin Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



