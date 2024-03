POL-LWL: LKW kommt von der Fahrbahn ab - Vorbildhaftes Handeln der Ersthelfer

Details anzeigen Der LKW prallt im Straßengraben frontal gegen eine Baumgruppe. Der LKW prallt im Straßengraben frontal gegen eine Baumgruppe.

Warlow (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall Freitagmorgen auf der L07 zwischen Warlow und Weselsdorf kollidiert der 56-jährige LKW-Fahrer mit mehreren Bäumen neben der Fahrbahn und wird dabei leicht verletzt. Nach eigenen Angaben soll der Fahrzeugführer einen Hustenanfall bekommen haben und dabei zwei Rehen auf der Straße ausgewichen sein. Der LKW kam daraufhin auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte im Straßengraben gegen eine Baumgruppe. Durch vorbildhaftes Einschreiten der Ersthelfer wurde dem 56-Jährigen zunächst aus dem Fahrzeug geholfen und anschließend mit dem Anlegen eines Kopfverbandes erstversorgt. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall eine Kopfverletzung und wurde zur weiteren Behandlung und Untersuchung durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es auf der L07 zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und lobt das beispielhafte Verhalten der Ersthelfer am Unfallort.



