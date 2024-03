POL-LWL: Einbruchsversuch in Feuerwehrgebäude

Fahrbinde (ots) -



Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 16. bis 21.03.2024 versucht, in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Fahrbinde einzubrechen. Dabei sollen die Täter versucht haben, 3 Türen am Gebäude in der Fritz-Reuter-Straße gewaltsam zu öffnen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell