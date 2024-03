POL-HST: Spritztour endet auf Feld und beim Arzt

Insel Rügen (ots) -



Am Mittwoch, dem 20.03.2024 gegen 17:00 Uhr wird durch eine 47-Jährige der Polizei ein fehlender Hyundai in Binz gemeldet. Während die Sassnitzer Beamten den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, stellten Bergener Beamte den Pkw bei Berglase fest und folgten diesem bis zu einem Feld. Hier verließen sechs Personen das Fahrzeug, drei davon konnten vor Ort gestellt werden. Die drei zunächst flüchtigen Personen konnten kurze Zeit später durch die Polizei aufgelesen werden. Bei den Sechs handelt es sich um Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren.



Gegen den 15-jährigen mutmaßlichen Fahrer besteht der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da es außerdem Verdachtsmomente einer Rauschmittelbeeinflussung gab, wurde bei dem Delinquenten zur Beweissicherung eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Weiterhin gilt es zu ermitteln, ob der Verdacht des Diebstahls oder eher der unbefugte Gebrauch des Pkw besteht. Am Pkw entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Alle Sechs wurden an Erziehungsberechtigte übergeben.



