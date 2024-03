POL-SN: Radfahrer nach Unfall verletzt

Schwerin (ots) -



Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde gestern ein 58-jähriger Radfahrer verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Unfall kam es an der Umgehungsstraße Höhe Waldfriedhof, als sich die Wege der beiden Männer kreuzten. Gegen 16:20 Uhr befuhr der 50-jährige Autofahrer die Auffahrt zur B321 und kollidierte mit dem querenden Radfahrer, dieser stürzte und verletzte sich. Der 58-jährige Schweriner wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



