POL-SN: Schwere Verletzungen nach Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Schwerin (ots) -



Eine 67-jährige Radfahrerin wurde heute nach einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Fußgängerin handelt es sich um ein 13-jähriges Mädchen.



Den bisherigen Erkenntnissen nach habe die Radfahrerin das Mädchen nahe der Straßenbahnhaltestelle "Zoo" gegen 12:00 Uhr überholt und sei aufgrund einer Kollision gestürzt. Hierbei verletzte sich die 67-jährige Deutsche am Kopf und musste medizinisch versorgt werden. Das 13-jährige russische Kind klagte ebenfalls über Schmerzen. Die Polizei nahm vor Ort den Unfall auf und wird im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens die Ermittlungen übernehmen.



