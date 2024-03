POL-LWL: Alkoholisierter Mann verletzte Passanten und beleidigte Polizisten

Zarrentin (ots) -



Ein 38-Jähriger verletzte am Mittwochmittag zwei Personen auf offener Straße und bedrohte mehrere Polizisten.

Zunächst soll der 38-Jährige mit seinem schwarzen PKW Audi versucht haben das Fahrzeug der Ehefrau im Stadtgebiet von Zarrentin auszubremsen. Dabei fuhr er offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete im Bereich der Hauptstraße und der Straße Am Kirchensee weitere Verkehrsteilnehmer. Als ein 55-jähriger Fußgänger seinen Unmut über die Fahrweise mit einer Geste äußerte, soll der 38-Jährige plötzlich angehalten und unvermittelt auf den Mann losgegangen sein. Hierbei wurde dieser leicht verletzt. Zur Klärung des Sachverhalts wurde die Polizei hinzugerufen. Der 38-Jährige versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen und leistete erheblichen Widerstand. Der Mann wurde überwältigt und vorläufig festgenommen. Anschließend wurde er zum Polizeirevier nach Boizenburg gebracht. Eine durchgeführte Blutprobenentnahme wies einen Alkoholwert von 1,45 Promille auf. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte und bedrohte er mehrfach die anwesenden Polizisten.

Nachdem der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, griff er Zeugenaussagen zufolge im Stadtgebiet von Boizenburg erneut eine Person an. Dabei wurden der 23-Jährige und der Angreifer leicht verletzt. Der 38-Jährige wurde daraufhin in das Polizeigewahrsam nach Schwerin gebracht. Gegen ihn wurden unter anderem Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung aufgenommen.

Vom Vorfall betroffene Autofahrer bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell