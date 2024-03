POL-LWL: Schmuck und Bargeld gestohlen

Karft/ Wittenburg (ots) -



In Karft bei Wittenburg haben unbekannte Täter am Mittwochvormittag Schmuck und Bargeld aus einem Wohnhaus entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter offenbar unbemerkt in das Wohnhaus, während der Bewohner sich im Garten aufhielt. Es entstand ein Stehlschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Vorfall, welcher sich zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr im Mittelweg ereignet hat.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell