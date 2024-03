POL-HWI: PKW überschlägt sich auf der A20 - Fahrer leicht verletzt

Lüdersdorf (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Groß Saurau und Lüdersdorf wurde am gestrigen Abend ein 29-Jähriger leicht verletzt.



Gegen 20:00 Uhr des gestrigen Mittwochs befuhr der 29-Jährige mit seinem Skoda die BAB 20 in Richtung Rostock auf dem Überholstreifen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei ein weiterer PKW von der Last- auf die Überholspur gewechselt, offenbar ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der 29-jährige Skodafahrer habe, um einen Zusammenstoß zu verhindern, ausweichen müssen und verlor im weiteren Verlauf die Lenkgewalt über sein Fahrzeug. Der Skoda überschlug sich mehrfach in der Bankette und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen.



Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Eingesetzte Rettungskräfte betreuten ihn vor Ort. Der entstandene Sachschaden liegt Schätzungen zufolge bei etwa 3.000 Euro.



Der den Unfall verursachende PKW fuhr unterdessen weiter. Angaben zum Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bitten Zeugen, die das Unfallgeschehen wahrgenommen haben und gegebenenfalls Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können, sich im Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf unter der Telefonnummer 03841 79660 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Durch die eingesetzten Kräfte wurde die Richtungsfahrbahn Rostock zunächst voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr auf der Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 00:30 Uhr wurden die Verkehrsmaßnahmen auf der Autobahn beendet.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell