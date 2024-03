POL-ANK: Verkehrsunfall in Torgelow - Schwerlasttransporter verliert seine Ladung

Details anzeigen Bergung Schwerlasttransporter Bergung Schwerlasttransporter

Torgelow (ots) -



Heute (21.03.2024) in den frühen Morgenstunden gegen 04:20 Uhr kam es auf der Borkenstraße in Torgelow zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Schwerlasttransporters. Ein Begleitfahrzeugteam meldete, dass der Schwerlast-LKW seine Ladung teilweise verloren hat. Ein technischer Defekt bzw. mangelnde Ladungssicherung können derzeit als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Nach ersten Erkenntnissen gab es beim Abbiegen einen Knall, sodass anschließend das Gespann nach rechts weggesackt ist. Aufgrund der Ladungsverschiebung wurde die Straße beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die Ladung, eine Rotornabe einer Windkraftanlage, musste mithilfe eines Kranes geborgen werden. Vor Ort wurde eine Verkehrsunfallanzeige gegen den 33-jährigen deutschen Fahrzeugführer aufgenommen. Es werden weitere Verstöße im Sinne des gewerblichen Güterverkehrs geprüft.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Cindy Trehkopf

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell