POL-HRO: Weißer Audi R8 in Rostock gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Dienstag, den 19.03.2024, einen auf dem Parkplatz Am Stadthafen abgestellten Pkw entwendet.



Der auffällige weiße Audi R8 wurde gegen 15:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als der Eigentümer gegen 19:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl und informierte umgehend die Polizei.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Veröffentlicht wird ein Bild des entwendeten Fahrzeugs: Möglicherweise haben Zeugen am Dienstag zwischen

15:00 Uhr und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz Am Stadthafen Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten. Wer hat das Fahrzeug seit Dienstag 15:00 Uhr gesehen oder kann Informationen zum Aufenthaltsort geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54,

18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen



