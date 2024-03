POL-HST: Verfassungsfeindliche Symbole ruft Polizei auf den Plan

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Wie der Polizei gestern Nachmittag, dem 20.03.2024, angezeigt wurde,

haben offenbar der oder die bislang unbekannten Täter unter anderem

mehrere verfassungsfeindliche Symbole im Schulgebäude des Ribnitzer

Richard-Wossidlo-Gymnasiums angebracht.



So wurden im Zeitraum vom 19.03.2024, 13:00 Uhr bis 20.03.2024, 13:00

Uhr ein etwa 40 x 40 cm großes Hakenkreuz im Umkleidebereich der

Sporthalle und zwei 10 x 10 cm große Hakenkreuze sowie die Worte

"Schlümpfe, Heimatliebe Blau und FCH" an eine Wand im Bereich der

Damen-Toiletten aufgebracht.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des Verwendens

von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer

Organisationen sowie der Sachbeschädigung aufgenommen. Die

Ermittlungen dauern dies bezüglich noch an. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 100 Euro geschätzt.



