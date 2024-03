POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW VW auf der B104 (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots) -



Am 20.03.2024, gegen 20:05 Uhr, kam es auf der B 104 zwischen

Löcknitz und Bismark zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer und

einer leicht verletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr

ein Rettungswagen (RTW) mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn

die B 104 aus Richtung Bismark kommend in Richtung Löcknitz. Vor dem

RTW befand sich der 64-jährige Fahrer eines PKW VW. Dieser bemerkte

den RTW und verringerte seine Geschwindigkeit, um dem RTW ein zügiges

Überholen zu ermöglichen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein

Transporter im Gegenverkehr, welcher bei Annäherung des RTW weder

seine Geschwindigkeit reduzierte, noch an den rechten Fahrbahnrand

fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern, brach

der 24-jährige Fahrer des RTW das Überholmanöver ab und wollte sich

wieder nach rechts einordnen. Dabei kollidierte der RTW mit dem VW,

da der 64-Jährige sein Fahrzeug zwischenzeitlich stark abgebremst

hat. Aufgrund des Zusammenstoßes kollidierte der VW in der weiteren

Folge mit der Schutzplanke.

Der Fahrer des Transporters stoppte kurz an der Unfallstelle, um dann

aber seine Fahrt pflichtwidrig fortzusetzen.

Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum

Pasewalk verbracht. Der Fahrer des RTW erlitt leichte Verletzungen.

Das zweite Besatzungsmitglied des RTW und der darin transportierte

Patient wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Patient wurde von

einer anderen RTW-Besatzung übernommen und ins Klinikum verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem

Abschleppunternehmen geborgen. Die B 104 war zur Unfallaufnahme für

2,5 Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 42.000 Euro

geschätzt.







