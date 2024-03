POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Jarmen

Jarmen (ots) -



Am heutigen Morgen (20.03.2024) gegen 08:45 Uhr befuhr ein 66-jähriger deutscher Mann mit seinem PKW Opel die Dr.-Georg-Kohnert-Straße in Jarmen in Richtung neuer Markt. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen kleinen Baum und kam an einem Busch zum Stillstand. Nach ersten Erkenntnissen können gesundheitliche Gründen als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden.



Beim Eintreffen der Polizeikräfte am Unfallort waren der Rettungswagen und die Feuerwehr bereits vor Ort. Aufgrund der schweren Verletzungen des 66-Jährigen, war auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz. Die Feuerwehr hatte die Dr. Georg- Kohntert-Straße vorübergehend komplett gesperrt und den Weg für die Rettungskräfte freigehalten. Der schwer verletzte Mann wurde ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Der Pkw Opel war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am PKW Opel sowie am Baum entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.



