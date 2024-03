POL-LWL: Känguru in der Region Sternberg unterwegs

Sternberg (ots) -



Bereits seit der letzten Silvesternacht ist ein Känguru aus seinem Gehege bei Sternberg entflohen. Der Eigentümer des Tieres hat bereits mehrfach Versuche unternommen, das Beuteltier wieder einzufangen, was sich jedoch als schwierig erweist. Die Polizei kam bisher zweimal zum Einsatz, nachdem Zeugen das Tier gesehen und die Polizei verständigt haben. Zuletzt wurde ein Känguru am Montag zwischen den Ortschaften Sülten und Sagsdorf an einer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizisten war das Tier bereits wieder geflohen. Gefahren gehen von diesem scheuen Pflanzenfresser übrigens nicht aus. Wer das Tier sieht, meldet es bitte der Polizei in Sternberg (03847-43270). Dort sind die Kontaktdaten zum Tierhalter hinterlegt, der für das Einfangen des Kängurus verantwortlich ist.



