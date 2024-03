POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und Sachschaden auf der L 28 zwischen Ahlbeck und Eggesin im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ueckermünde (ots) -



Am 19.03.2024, gegen 20:45 Uhr befuhr der 47-jährige Fahrer eines PKW

Peugeot die L 28 aus Richtung Ahlbeck kommend in Richtung Eggesin.



Gegenwärtig ist zum Unfallhergang folgendes bekannt:

Beim Anzünden einer Zigarette bekam der deutsche Fahrzeugführer einen

Hustenanfall und verlor dadurch die Kontrolle über den PKW. Er kam

auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW

durchfuhr die Bankette und kam im Waldstück zwischen den Bäumen auf

der linken Fahrzeugseite zum Stillstand. Am PKW und an der Bankette

entstand Sachschaden.

Der 47-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren

ärztlichen Behandlung mit einem RTW ins AMEOS-Klinikum Ueckermünde

gebracht. Beim ihm wurde während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in

der Atemluft wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter AAK-Test ergab

den Wert von 0,48 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme

angeordnet und im Klinikum durchgeführt.

Der Unfallschaden wird auf insgesamt ca. 2.750,- Euro geschätzt.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befanden sich auch

alarmierte Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eggesin zur

Unterstützung vor Ort im Einsatz.

Der PKW wurde in eigener Zuständigkeit durch den Fahrzeughalter

geborgen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



