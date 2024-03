POL-HST: Drohanruf löst Polizeieinsatz aus

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 19.03.2024, gegen 10:15 Uhr, ging im Polizeihauptrevier Greifswald

ein Anruf einer augenscheinlich elektronischen Ansage ein, bei dem

der männliche Anrufer dem Wortlaut nach angab, am Ribnitzer Gymnasium

Amok laufen zu wollen. Die Polizei leitete umgehend polizeiliche

Maßnahmen ein. So wurde u.a. auch sofort ein Funkstreifenwagen des

Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten zum Einsatz gebracht. Auch

benachbarte Dienststellen wurden zunächst alarmiert. Deren Einsatz an

der Schule war jedoch nicht erforderlich, da die polizeilichen

Überprüfungen relativ zeitnah ergaben, dass hier nicht von einer

Ernsthaftigkeit auszugehen war.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des Verstoßes

der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten

gegen Unbekannt aufgenommen. Die Ermittlungen dauern in dem Fall noch

an. Darüber hinaus wird die Schule eng durch die örtliche Polizei

betreut. Der Schulbetrieb konnte uneingeschränkt weiterlaufen.





Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell