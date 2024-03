POL-GÜ: Ergänzung: Schwerer Raub in Güstrow mit Zeugenaufruf

Details anzeigen Abb. Foto des entwendeten Motorrades Abb. Foto des entwendeten Motorrades

Ergänzend zur Berichterstattung vom 15.03.2024 anlässlich eines schweren Raubes in Güstrow bittet die Kriminalpolizei in Güstrow um Mithilfe der Bevölkerung. Veröffentlicht wird ein Bild des entwendeten Motorrades: Wer hat dieses Motorrad in den vergangenen Tagen gesehen oder Beobachtungen gemacht, welche zum Auffinden des Motorrades beitragen können?



Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen



Hier der Link zur Ausgangsmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5736553



