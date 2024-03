POL-LWL: Dieseldiebstahl aus Baumaschine

Neustadt-Glewe (ots) -



Aus einem Bagger am Flugplatz Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende etwa 271 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Baumaschine am Freitag gegen 11:30 Uhr auf einer Grünfläche an der Zufahrtsstraße zum Flugplatz abgestellt. Am Montagmorgen haben Bauarbeiter den entleerten Kraftstofftank festgestellt, der mittels Vorhängeschloss gesichert war. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell