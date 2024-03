POL-GÜ: Diebstahl von Leichtmetallgittern einer Kuhkoppel bei Gnoien

Güstrow/ Teterow (ots) -



Bislang unbekannte Täter entwendeten von einer Kuhkoppel zwischen den Ortslagen Klein Nieköhr und Lühburg, linksseitig der B110 in Fahrtrichtung Tessin, mehrere Weidepanels. Entwendet wurden die Gitter in der Zeit von Samstagnachmittag, 14:00 Uhr bis Montagmorgen 09:00 Uhr. Bei dem Diebesgut handelt es sich um dreizehn sogenannte Ranger Gitter aus Leichtmetall, die jeweils etwa 250 cm lang und 160 cm hoch sind. Der entstandene Sachschaden beträgt 3750EUR.



Hinweise zu dem Verbleib der Gitter oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 - 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



