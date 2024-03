POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Kröslin

Kröslin (ots) -



Heute Mittag (18.03.2024) gegen 13:20 Uhr kam es auf der L262 bei Kröslin an der Kreuzung Karrin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter Peugeot und einem PKW Chevrolet, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der 40-jährige deutsche Fahrzeugführer des Transporter Peugeot die Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem PKW Chevrolet kam. Dabei wurde die 59-jährige deutsche Fahrzeugführerin des PKW Chevrolet sowie die 13-jährige deutsche Mitfahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen in eigener Zuständigkeit geborgen werden. Die Fahrbahn wurde kurzzeitig halbseitig gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Gegen den 40-jährigen Fahrzeugführer des Transporters wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Cindy Trehkopf

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell