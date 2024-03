Fahndung der Polizei mit Phantombild nach Tatverdächtigem - Wer kennt diesen Mann?

Details anzeigen Wer kennt diesen Mann? Wer kennt diesen Mann?

Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin fahndet mit einem Phantombild nach einem unbekannten Täter, der im Juni 2023 in Ludwigslust vor drei Kindern stand und sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben soll.

Der Vorfall ereignete sich am 23.06.2023 gegen 18:00 Uhr an der Friedhofsmauer in der Techentiner Straße. Die drei von dem Vorfall betroffenen Mädchen liefen daraufhin davon und informierten die Polizei. Eine anschließende Fahndung der Polizei nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos.

Ein erster Zeugenaufruf der Kriminalpolizei unmittelbar nach der Tat erbrachte keine Hinweise, die zur Ergreifung des Täters geführt hätten. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung erneut um Mithilfe.

Der auf dem Phantombild abgebildete Täter soll zur Tatzeit wie folgt bekleidet gewesen sein:

grünes Basecap mit einem Viereck auf der Vorderseite,

schwarze Lederjacke, dunkelblaue Jeanshose,

rechteckige Brille, die die Augen kleiner wirken lässt.

Der Tatverdächtige soll ca. 40 Jahre alt und ca. 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug einen sogenannten Dreitagebart und hat eine auffällige Tätowierung am Hals.

Wer kennt den Mann auf dem Phantombild oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 038208-888 2224, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.