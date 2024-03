POL-HST: Löschung: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäter

Stralsund (ots) -



Nachdem am 14.03.2024 auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund

öffentlich mit einem Bild nach einem mutmaßlichen Straftäter

gefahndet wurde, der im Verdacht steht, am 02.01.2024 in Barth eine

Deko-Holzfigur entwendet zu haben, konnte die gesuchte Person nach

einem Bürgerhinweis am 16.03.2024 namentlich bekannt gemacht werden.

Den Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um einen Mann aus dem

Landkreis Vorpommern-Rügen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern

gegenwärtig noch an, weshalb zu weiteren Hintergründen gegenwärtig

noch keine Auskunft gegeben werden kann.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei

bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für

die Unterstützung bei der Fahndung.





