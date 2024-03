POL-SN: Einbruch in Beherbergungsbetrieb

Schwerin (ots) -



Im Fall eines Einbruchs in einen Beherbergungsbetrieb sucht die Polizei nach Hinweisen zu den Tatverdächtigen. Ersten Erkenntnissen zu Folge hätten zwei unbekannte Täter am Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr versucht unberechtigt in eine Pension in der Goethestraße zu gelangen. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Zur Suche der Täter wurde ein Fährtenhund der Polizei eingesetzt, dennoch konnten die zwei Männer flüchten. Der verursachte Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Hinweise zu den Tätern (0385/5180-2224).



