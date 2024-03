POL-NB: Jäger brennen Teerplatte in der Natur ab

Details anzeigen Foto: Polizei NB Foto: Polizei NB

B194 - Kittendorf/Jürgenstorf (ots) -



Am Freitagmittag auf Streife haben die Beamten der Polizei Altentreptow auf der B194 zwischen Kittendorf und Jürgenstorf eine Rauchwolke an einem Feldweg gesehen. Als sie näher kamen, sahen sie einen größeren, eckigen Gegenstand auf dem Boden, der scheinbar aus Holz mit überzogener Teerpappe war und noch etwas brannte. Das trockene Gras hatte sich auch schon entzündet.



Die Beamten waren nur kurz allein an der Brandstelle: Nach ein paar Minuten tauchten zwei Männer in ihren Autos auf: Zwei Jäger, die scheinbar ihre Hochsitze erneuerten und nicht mehr Gebrauchtes verbrannten.



Die Feuerwehr musste mit zum Einsatz kommen, um die Stelle sicher zu löschen. Gegen die beiden Männer wurde Anzeige wegen Verdachts nach §326 Strafgesetzbuch aufgenommen - unerlaubter Umgang mit Abfällen.



Abgesehen davon, dass es zu keiner Zeit erlaubt ist, solche Materialien in der Natur zu verbrennen, haben Jäger zusätzlich noch eine besondere Pflicht in Bezug auf Naturschutz.



