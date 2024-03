POL-NB: Unfall in der Woldegker Straße

Neubrandenburg (ots) -



Heute Morgen im Berufsverkehr hat es in der Woldegker Straße nahe der Umgehungskreuzung in Richtung Ortsausgang gekracht. Ein 22-jähriger Honda-Fahrer fuhr gegen 06:40 Uhr auf eine 21-jährige Opel-Fahrerin auf, die vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Dadurch wurde die Opel-Fahrerin auf einen Renault geschoben. Die 48-jährige Insassin sowie die beiden Fahrer der anderen Autos wurden jeweils leicht verletzt.



Die Straße war wegen des Unfalls und zur Bergung der Autos kurzzeitig voll-, später noch halbseitig gesperrt. Alle drei PKW mussten abgeschleppt werden.



Der Schaden beträgt etwa 12.000 Euro.



Die drei am Unfall beteiligten Fahrzeugführer sind alle deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell