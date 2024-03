POL-HWI: Betrug durch falsches Gewinnversprechen

Wismar (ots) -



Nachdem ein 62-jähriger Mann aus Wismar Anfang März Opfer falscher Gewinnversprechen wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Der unbekannte Täter kontaktierte den Geschädigten per Telefon, gab sich als Anwalt aus und gaukelte ihm vor, dass noch einige Forderungen aus einem Gewinnspiel ausstehen würden. Unter dem Vorwand eines Gewinnversprechens brachte der Täter den 62-Jährigen schließlich dazu, mehrfach vierstellige Geldbeträge an unterschiedliche Konten zu überweisen. Erst im Nachhinein fiel dem Geschädigten der Betrug auf und er erstattete Anzeige bei der Polizei.



Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass: Seien Sie misstrauisch, wenn unbekannte Nummern Sie kontaktieren und Geld fordern. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Versuchen Sie im Zweifel auf anderem Wege mit der Person oder der Institution in Kontakt zu treten, um die Echtheit der Nachricht zu überprüfen. Geben Sie keine persönlichen Daten heraus und machen Sie über das Telefon keine Angaben zu Ihrer finanziellen Situation.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell