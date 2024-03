POL-GÜ: Mann mit Haftbefehl attackiert Bützower Polizeikräfte

Güstrow (ots) -



Beamte der Polizei in Bützow sind am Morgen des 15.03.2024 durch einen per Haftbefehl gesuchten Mann beleidigt und körperlich angegriffen worden.



Gegen 08:15 Uhr trafen die Einsatzkräfte im Bützower Stadtgebiet auf den 32-jährigen Gesuchten, der wiederum sofort verbal aggressiv auf die Beamten reagierte. Die finanziellen Forderungen, welche zur Aussetzung des Haftbefehls geführt hätten, konnte der in Bützow wohnhafte Deutsche nicht erfüllen. Unvermittelt versuchte der Mann sich der Situation zu entziehen. Als die Beamten einschritten, attackierte der polizeibekannte Tatverdächtige zwei Beamte durch einen Schlag sowie mehrere Fußtritte und Kniestöße. Eine Beamtin wurde durch den Schlag im Gesicht getroffen und leicht verletzt. Unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt wurde der äußerst aggressive Tatverdächtige sofort überwältigt und fixiert. Im Anschluss wurde er an die JVA Bützow überstellt.



Das u.a. wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung geführte Ermittlungsverfahren ist bereits durch die Kriminalpolizei übernommen worden.



