POL-HRO: PKW-Brand in Rostock am Mühlendamm

Rostock (ots) -



Am Abend des 16.03.2024 erhielt die Polizei um 22:50 Uhr durch das

Brandschutzrettungsamt Rostock Kenntnis, dass auf einem Sandparkplatz

im Bereich Mühlendamm ein PKW in Brand geraten sein soll.



Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Dierkow

einen brennenden Opel Insignia fest. Weiterhin hatte ein unmittelbar

daneben stehender Ford Transit ebenfalls Feuer gefangen. Die

Fahrzeuge wurden durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock

gelöscht. Zwei weitere Kraftfahrzeuge, die im unmittelbaren

Nahbereich der brandbetroffenen Fahrzeuge abgestellt waren, wurden

ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.



Vor Ort gab es zunächst keine Hinweise die auf einen technischen

Defekt schließen ließen. Die beiden betroffen Fahrzeuge wurden zur

kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Der Sachschaden wird

derzeit insgesamt auf ca. 40.000 Euro geschätzt.



Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, kann

sich unter 0381-49161224 an den Kriminaldauerdienst wenden. Diese

können aber auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell