POL-NB: PKW-Fahrerin fährt 10-jähriges Kind an

Am 16.03.2024 gegen 15:45 Uhr befuhr eine 43-jährige deutsche Frau mit einem PKW Ford den Wilhelm-Pieck-Ring in Bergen auf Rügen. Nach derzeitigem Kenntnisstand lief plötzlich ein zehnjähriges syrisches Kind zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn und stieß gegen den PKW. Das Kind erlitt in der Folge des Zusammenstoßes Verletzungen im Bauchbereich. Durch einen Rettungswagen erfolgte die Verbringung in ein Krankenhaus,um weitere medizinische Untersuchungen vorzunehmen. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Beteiligten des Unfalles wohnen im Landkreis Vorpommern- Rügen.



