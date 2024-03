POL-NB: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf der BAB 20, Höhe Anschlussstelle Greifswald (LK V-R)

AVPR Grimmen (ots) -



Am 15.03.2024 gegen 19:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der Bundesautobahn 20, Höhe Anschlussstelle Greifswald, in Fahrtrichtung Lübeck.



Nach derzeitigen Ermittlungsstand wechselte eine 61-jährige KIA-Fahrerin auf Höhe der AS Greifswald die Fahrspur von rechts nach links, um einem einfahrenden Skoda das Wechseln aus dem Beschleunigungsstreifen zu ermöglichen.



Hierbei kollidierte sie seitlich mit einem bereits auf der Überholspur fahrenden PKW Opel. Der 25-jährige Fahrerzeugführer des Opel und seine 30-jährige Beifahrerin wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein ebenfalls im PKW befindliches 1-jähriges Kleinkind blieb unverletzt. Die Fahrzeugführerin des PKW Kia sowie ihre 44-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.



An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Der PKW Opel war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppdienst geborgen werden. Für die Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt, zu Verkehrseinschränkungen kam es nicht.



