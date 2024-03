POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20- Höhe Rastplatz ´Vier Tore Stadt´, LK MSE

BAB 20 Neubrandenburg (ots) -



Am 15.03.2024 gegen 16 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Neubrandenburg Nord, Fahrtrichtung Lübeck gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der PKW Mercedes eines 57-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr die dortige Böschung. Hierbei drehte sich der Pkw mehrfach und kam schwer beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer aus dem Landkreis Uckermark erlitt hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung des PKW und Reinigung der Fahrbahn musste die rechte Fahrspur für eine Dauer von ca. 2 Stunden gesperrt werden.

Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Am Unfallort kamen neben Polizei und Rettungsdienst auch die Autbahnmeisterei Glienke zum Einsatz.



