POL-NB: Brand einer Lagenhalle in Warbende (LK MSE)

Am 15.03.2024 gegen 13:50 Uhr wurde der IRLS des LK MSE der Brand einer Lagerhalle in Warbende in der Gemeinde Möllenbeck gemeldet.

Bei der Halle handelte es sich um eine ca. 50 x 20 x 8 Meter große landwirtschaftliche Lagerhalle, die seit mehreren Jahren nicht mehr genutzt wurde.

Die Lagerhalle gehört zum Gut Warbende-Möllenbeck und befand sich am Ortsrand in Richtung Quadenschönfeld.

Hinter der Lagerhalle wurde bei Anfahrt zum Brandort ein weiteres kleines Feuer bemerkt, welches augenscheinlich unbeaufsichtigt betrieben wurde.

Aufgrund wechselnder Windverhältnisse und der für die Jahreszeit schon sehr trockenen Vegetation ist durch Funkenflug ein Überspringen auf die Lagerhalle höchstwahrscheinlich. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude rund um die Lagerhalle konnte verhindert werden.

Die Halle brannte nahezu vollständig nieder. Die Brandbekämpfung wurde die FFW Quadenschönfeld, Blankensee, Carpin, Thurow, Wanzka, Watzkendorf, Grünow, Feldberg, Bredenfelde, Rehberg, Dewitz mit ca. 70 Kameraden realisiert.

Der geschätzte Sachschaden wird auf ca. 10.000 beziffert. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Neustrelitz ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.



