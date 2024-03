POL-HRO: Schwerverletzter Leichtkraftradfahrer nach Verkehrsunfall bei Wismar

Wismar (ots) -



Am 15.03.2024 kam es gegen 13:45 Uhr in der Ortschaft Hornstorf, zu

einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem PKW und einem

Leichtkraftrad.



Nach ersten Erkenntnissen kam der 46-jährige Deutsche

Unfallverursacher vom Parkplatz des ortsansässigen Kauflands und

beabsichtigte, auf die Straße "Karpendiek" nach links in Richtung

B105 abzubiegen. Der geschädigte 60-jährige deutsche Fahrzeugführer

eines Leichtkraftrades befuhr die Straße "Karpendiek" von der B105

kommend in Fahrtrichtung L103. Dieser soll nach Zeugenaussagen den

Fahrtrichtungsanzeiger in Richtung Kaufland über einen längeren

Zeitraum eingeschaltet gehabt haben. Der Fahrzeugführer des

Leichtkraftrads bog jedoch nicht ab, sondern wollte den

Kreuzungsbereich aus seiner Sicht geradeaus passieren. Als er auf

Höhe der Kreuzung war, fuhr der Fahrzeugführer des PKW in den

Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.



Infolge dieser Kollision wurde der Fahrzeugführer des

Leichtkraftrades schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der

Fahrzeugführer des PKW erlitt einen Schock. Beide Personen wurden

durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Ein Sachverständiger der Dekra wurde zur Klärung des Unfallherganges

vor Ort eingesetzt.



Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und wurden durch einen

Abschleppdienst geborgen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 40.000

Euro.



Trotz verkehrsregulierender Maßnahmen staute sich im Zuge der

Verkehrsunfallaufnahme der Verkehr von der Straße Karpendiek bis auf

die B105. Hier kam es über die gesamte Dauer der

Verkehrsunfallaufnahme, ca. drei Stunden, zu erheblichen

Beeinträchtigungen.



Gegen 17:00 Uhr war die Unfallstelle wieder komplett beräumt und der

Vekehr fließt dort wieder ungehindert. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



