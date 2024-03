POL-HST: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Stralsund (ots) -



Am 15.03.2024 gegen 00:30 Uhr kam es in Stralsund zu einer Straftat,

bei der eine obdachlose Person im Bereich der Bushaltestelle

(Friedrich-Engels-Ring, Höhe Hausnummer 30) durch eine unbekannte

Person schwer verletzt wurde. Die 55-jährige Deutsche wurde

medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht.



Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem unbekannten

Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei

unter der Telefonnummer 03831 2890 0 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.





