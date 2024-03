POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in Rostock - eine Person schwer verletzt

Rostock (ots) -



Schwer verletzt wurde am heutigen Vormittag ein 68-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer in Rostock.



Gegen 10:45 Uhr kam es in der Ernst-Barlach-Straße/Mühlendamm in Rostock zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern im Alter von 23- und 68-Jahren. Diese befuhren den Radweg in entgegengesetzte Richtungen. Es kam zu einem Frontal-Zusammenstoß, in dessen Folge beide Männer zu Boden stürzten. Der 68-jährige Radfahrer, der zum Zeitpunkt der Kollision keinen Helm trug, zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in eine Rostocker Klinik verbracht. Der 23-jährige Unfallbeteiligte erlitt leichte Verletzungen und konnte nach einer medizinischen Behandlung an der Unfallstelle entlassen werden.



Ein Sachverständiger der DEKRA kam zum Einsatz, hierfür wurde die Ernst-Barlach-Straße stadtauswärts kurzzeitig gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache hat die Kriminalpolizei Rostock übernommen.



Die Polizei bittet Zeugen die den Unfall in der Ernst-Barlach-Straße, Übergang Mühlendamm beobachtet haben sich zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell