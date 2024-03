POL-LWL: Flucht vor Polizei: Fahrer springt aus rollendem Auto

Hagenow (ots) -



Ein Autofahrer flüchtete in der Nacht zu Freitag in Hagenow zunächst mit seinem Auto vor einer Verkehrskontrolle der Polizei. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten beabsichtigten gegen 01:20 Uhr den Fahrzeugführer eines PKW in der Bahnhofstraße zu kontrollieren. Noch bevor die Polizisten Anhaltesignale geben konnten, ergriff der Mann die Flucht und fuhr teils mit Geschwindigkeiten weit über 100 km/h durch das Stadtgebiet. In der Poststraße verringerte er abrupt seine Geschwindigkeit, woraufhin das Auto zuerst gegen eine Hecke rollte und anschließend an einem weiteren PKW zum Stehen kam. Dem Fahrer gelang es in der Dunkelheit unbemerkt aus dem rollenden Auto zu springen und zu Fuß zu flüchten. Durch den Einsatz eines Fährtenhundes sowie weiteren Ermittlungen konnte im Nachgang umfangreiches Spurenmaterial gesichert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht gegen den unbekannten Mann. Am beschädigten Fahrzeug sowie der Hecke entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.



