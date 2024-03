POL-NB: Erneute Diebstähle von Bootsmotoren

Neustrelitz (ots) -



Bereits in dieser Woche wurde von den Diebstählen zweier Außenbordmotoren im Bereich Waren berichtet. Am 14.03.2024 wurden bei der Polizei in Neustrelitz zwei gleichgelagerte Sachverhalte zur Anzeige gebracht.



In den Nachtstunden des 14.03.2024 kam es zu Diebstahlshandlungen in einer Bungalowsiedlung in Wesenberg. Bei dort zwei untergebrachten Motorbooten wurden durch bislang unbekannte Täter die jeweiligen Außenbordmotoren der Marke Suzuki und Yamaha entwendet. Der dadurch entstandene Stehlschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um erhöhte Aufmerksamkeit: Prüfen sie in den anfänglichen Frühlingsmonaten die Örtlichkeit ihres Motorboots. Achten sie darauf, dass diese und auch die Motoren ausreichend gesichert sind. Insofern es möglich ist, leuchten sie die Bereiche mit möglichen Bewegungsmeldern aus. Eine rechtmäßige Videoüberwachung vor Ort kann auch bei der Überführung möglicher Tatverdächtigen zielführend sein.



Hinweise zu eventuellen Beobachtungen im Tatort- oder Nahbereich können an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981-2580 oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.



