POL-GÜ: Leichtverletztes Kind nach Verkehrsunfall mit einem PKW in Sanitz

Güstrow/ Sanitz (ots) -



Am Donnerstagnachmittag kam es in Sanitz gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 8-jähriges Kind leicht verletzt wurde.



Ein 62-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Mercedes die Ernst-Schneller-Straße. Zur gleichen Zeit stand an einer Bushaltestelle Höhe des dortigen Spielplatzes ein Bus, der zu diesem Zeitpunkt noch einige Minuten Wartezeit hatte und demzufolge weder Warnblinklicht noch die Fahrtrichtungsanzeiger nutzte. Als der 62-Jährige an dem Schulbus mit mäßiger Geschwindigkeit vorbeifuhr, lief hinter dem Bus plötzlich ein 8-jähriges Mädchen auf die Straße. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung touchierte der PKW das Kind mit der Fahrerseite. Durch den Zusammenstoß verletzte sich das Mädchen leicht, konnte nach der medizinischen Versorgung durch die Rettungskräfte noch am Unfallort ihrer Mutter übergeben werden. Eine weitere Betreuung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Am Unfallfahrzeug entstand kein Sachschaden.



Bei den Unfallbeteiligten handelte es sich, sofern im Bericht noch nicht erwähnt, um deutsche Staatsangehörige. Gegen den 62-jährigen Sanitzer wird nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.



