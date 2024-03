POL-HWI: Unbekannter schlägt 15-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Nachdem es am gestrigen Abend zu einer gefährlichen Körperverletzung im Wismar gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Mitarbeiter des Wismarer Krankenhauses informierten die Polizei gegen 22:45 Uhr, nachdem ein 15-Jähriger verletzt in der Notaufnahme erschienen ist. Ersten Erkenntnissen zufolge seien der 15-jährige Geschädigte sowie der 14-jährige Zeuge gegen 21:30 Uhr gemeinsam die Erich-Weinert-Promenade aus Richtung des dortigen REWE-Marktes kommend entlanggegangen, als der 15-Jährige unvermittelt von einem Unbekannten geschlagen wurde.



Zeugenaussagen zufolge habe sich der Unbekannte den beiden Jugendlichen mit einem weißen Damenfahrrad genähert und dem 15-Jährigen im Vorbeifahren, vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand, ins Gesicht geschlagen. Anschließend habe der dunkelgekleidete Unbekannte seinen Weg auf der Erich-Weinert-Promenade fortgesetzt. Der 15-jährige, in Syrien geborene Jugendliche erlitt durch den Schlag Verletzungen im Gesicht, die im Wismarer Krankenhaus behandelt wurden.



Zur Tatzeit trug der 15-Jährige muslimische Gebetskleidung. Ob dies Anlass für die Tat war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin führt.



Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell