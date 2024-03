POL-NB: Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Funkturm in Jatznick, im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) -



In der Nacht vom 14.03.2024 zum 15.03.2024, in der Zeit von 22:15 bis

ca. 01:25 Uhr kam es in Jatznick, am Funkturm in der Waldstraße zu

einem Einsatz von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr.

Ein aufmerksamer Bürger gab über den Notruf der Polizei in der

Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg um 21:58 Uhr den

Hinweis, dass zwei Personen mit einer Leiter über den Absperrzaun des

Funkmastes geklettert sind und sich nun vermutlich auf dem

umfriedeten Gelände des Mastes befindet. Die eingesetzten Beamten des

Polizeihauptreviers Pasewalk verschafften sich Zutritt zum Gelände

und prüften den Sachverhalt. Tatsächlich konnten eine Leiter und ein

aufgebrochene Kabelschachtbrücke festgestellt werden. Personen wurden

zunächst nicht festgestellt. Da die Leiter unmittelbar unter der

Aufstiegsleiter des Mastes zur Arbeitsplattform stand, bestand der

Verdacht, dass die Personen auf den Funkmast geklettert sind und sich

auf der Arbeitsplattform befinden. Aus diesem Grund wurde die

Freiwillige Feuerwehr mit einer Drehleiter angefordert. In engem

Zusammenwirken zwischen Polizei und den Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr konnte letztendlich ausgeschlossen werden, dass sich eine

oder mehrere Personen auf dem gut 47 Meter hohen Mast befanden.

Durch die Polizei wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch, versuchten

schweren Diebstahls und versuchter Störung von

Telekommunikationsanlagen gegen Unbekannt aufgenommen. Der

Sachschaden beträgt ca. 200,-Euro. Eine Beschädigung der

Telekommunikationsanlage konnte ausgeschlossen werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell