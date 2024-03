POL-HRO: Wildtier ausgewichen und gegen einen Baum geprallt

Sternberg (ots) -



Am Donnerstagabend, 14.03.2024, ereignete sich auf der Kreisstraße

106 bei Venzkow ein Unfall, bei dem der 35-jährige Fahrer eines

Hyundai einem wechselnden Wildtier auswich und in der weiteren Folge

gegen einen Baum prallte.

Gegen 20:30 Uhr befuhr der 35-Jährige die K 106 aus Richtung Venzkow

kommend in Richtung der Landesstraße 09. Auf etwa der Hälfte der

Strecke wechselte, nach Angaben des 35-Jährigen, plötzlich ein

Wildtier die Fahrbahn. Der Hyundai-Fahrer wollte dem Wildtier

ausweichen, geriet in der Folge ins Schleudern und prallte gegen

einen Baum.

Der 35-Jährige blieb unverletzt. Der Hyundai war im Anschluss nicht

mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Die Kreisstraße musste an der Unfallstelle gereinigt werden, da bei

dem Unfall Getriebeöl auf die Fahrbahn ausgelaufen war.

Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die K 106 bis etwa

23:00 Uhr zum Teil voll gesperrt.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 20.000 Euro geschätzt.



Mit dem richtigen Verhalten lassen sich häufig Wildunfälle vermeiden:

1. Achten Sie auf Verkehrsschilder, die Wildwechsel anzeigen.

2. In Wildwechselgebieten langsam und aufmerksam fahren

3. Den Fahrbahnrand im Blick behalten.

4. Ein Tier kommt selten allein!

5. Steht ein Tier auf der Straße - Fernlicht aus und hupen.



Droht dennoch ein Zusammenprall: kontrolliert bremsen und das Lenkrad

festhalten.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell