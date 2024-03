POL-HRO: Fazit der Polizei - Informationsveranstaltung des Landkreises Nordwestmecklenburg in Gadebusch

Gadebusch (ots) -



Der Landkreis Nordwestmecklenburg hatte für den heutigen Donnerstag

um 18:00 Uhr eine Informationsveranstaltung für Einwohnerinnen und

Einwohner zur geplanten Gemeinschaftsunterkunft in Gadebusch

angesetzt. Rund 180 Personen aus Gadebusch nahmen an der

Veranstaltung im Gymnasium in der Agnes-Karll-Straße teil.

Am Rande dieser Informationsveranstaltung fand eine angemeldete

Versammlung mit in der Spitze 32 Teilnehmenden statt. Gegen 20:00 Uhr

waren sowohl die Versammlung als auch die Veranstaltung im Gymnasium

beendet. Aus polizeilicher Sicht verliefen beide störungsfrei.

Die Polizeiinspektion Wismar war am heutigen Abend mit eigenen und

unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V im

Einsatz.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell