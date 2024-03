POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in einer Pizzeria

Schwerin (ots) -



Am heutigen Vormittag gegen 9.10 Uhr wurde der Polizei eine

Rauchentwicklung in einer Pizzeria in der Schweriner Paulsstadt

gemeldet. In dem Betrieb in der Straße Zum Bahnhof war es offenbar zu

einem Schwelbrand mit großflächiger Verrußung des Innenraumes

gekommen. Personen wurden nicht verletzt. Die Sachschadenshöhe wird

von der Polizei auf etwa 300.000 Euro geschätzt.



Der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen könnte

ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Die

polizeilichen Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat dauern

derzeit an.



