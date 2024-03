POL-NB: Unfall mit einer leichtverletzten Person

Neubrandenburg (ots) -



Am frühen Nachmittag des 14.03.2024 kam es auf der L27 zwischen Neubrandenburg und Woggersin zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Straßenbaum, bei welchem die Fahrerin verletzt wurde.



Gegen 13:15 Uhr kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die 55-jährige deutsche Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall leichtverletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht.



Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort wurde die Strecke zwischen Neubrandenburg und Woggersin für kurze Zeit halbseitig gesperrt.



Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.



