POL-SN: Ermittlungen zu rücksichtloser Fahrweise - Polizei bittet um Mithilfe

Grob verkehrswidrig, rücksichtslos und mit nicht angepasster Geschwindigkeit soll Sonntagmittag ein 63-jähriger Mann in Schwerin unterwegs gewesen sein.



Der Fahrer eines grauen VW Touran sei ersten Erkenntnissen zu Folge aus Richtung Crivitzer Chaussee, über das Grünen Tal in Richtung Umgehungstraße Neumühle gefahren. Hierbei habe er andere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet. Die Polizei konnte den 63-Jährigen aus Schwerin auf Höhe der Abfahrt Neumühle stoppen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.



Für die weiteren Ermittlungen bittet das Kriminalkommissariat Schwerin um Angaben von Betroffenen, die durch den 63-jährigen Fahrer des VW Touran am Sonntag, d. 10.03.2024, gegen 12:00 Uhr gefährdet wurden oder Angaben zur Fahrweise machen können. Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de sowie persönlich in den Polizeidienststellen mitgeteilt werden.



