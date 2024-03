POL-HRO: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rostock (ots) -



Schwer verletzt wurde ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer am heutigen Vormittag bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes Geländewagen.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 08:40 Uhr in der Rostocker Altstadt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 61-jährige Fahrer des Mercedes die Grubenstraße und beabsichtigte, von dort aus, geradeaus in Richtung Am Strande weiterzufahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte das Fahrzeug mit einem von links, aus der vorfahrtsberechtigen Krämerstraße, kommenden 45-jährigen Rostocker. Der Fahrer des Elektro-Rollers erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Geländewagens erlitt einen Schock.



Gemeinsam mit den Polizeikräften hat ein Sachverständiger der Dekra die Unfallstelle untersucht. Für die Dauer der Untersuchung wurde die Kreuzung Grubenstraße/ Krämerstraße komplett gesperrt.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell