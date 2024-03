POL-HST: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäter

Barth (ots) -



Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Barth die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger.



Der Polizei in Barth wurde am 03.01.2024 angezeigt, dass ein bisher unbekannter Tatverdächtiger eine Deko-Holzfigur, speziell einen etwa 120 cm großen Holzsoldaten beschädigt und eine Holzkeule entwendet haben soll. Diese transportierte er offenbar in einer mitgeführten blauen Tasche ab. Die mutmaßliche Tatzeit ist Dienstag der 02.01.2024 zwischen 12 und 13 Uhr.



Mit den Aufzeichnungen der Videokameras erhofft sich die Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, die den bislang unbekannten Mann identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen.



Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:



männlich, zwischen 25 - 35 Jahre alt, etwas längere dunkelblonde/braune Haare, leichter Bauchansatz, bekleidet zur Tatzeit mit einem hellem Strohhut, dunkler Jacke mit Kragen, augenscheinlich blaufarbenem Hemd mit Knopfleiste, heller Hose. Er führte ein Handy und einen Regenschirm, sowie eine fast leere Flasche Alkoholika (vermutlich Rum) bei sich.



Das Bild der gesuchten Person ist hier zu finden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=199483&processor=processor.sa.pressemitteilung



Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Barth (038231/6720), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell