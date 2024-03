POL-HWI: Kradfahrerin stürzt auf nasser Fahrbahn

Grevesmühlen (ots) -



Am heutigen Morgen kam es in Grevesmühlen zum Verkehrsunfall einer alleinbeteiligten Kradfahrerin, bei dem sie sich leicht verletzte.



Gegen 07:15 Uhr fuhr die 16-Jährige auf ihrer Honda entlang der L 03 und wollte offenbar nach links auf die Schweriner Straße abbiegen. Dabei rutschte sie scheinbar auf der nassen Fahrbahn weg und stürzte mit ihrem Krad zu Boden. Die Jugendliche verletzte sich leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An dem Krad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Während der Dauer der Unfallaufnahme regulierten Polizeikräfte vor Ort den Verkehr.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell