POL-HWI: Ergebnisse von Verkehrskontrollen auf der BAB 20

In den vergangenen Tagen führten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf gemeinsam mit Auszubildenden und Studierenden der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V Verkehrskontrollen auf dem Parkplatz Selliner See auf der BAB 20 durch.



Im Mittelpunkt der Kontrollen stand der gewerbliche Güterverkehr. So wurden am gestrige Tag unter anderem 15 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht sowie zwei Verstöße gegen die ordnungsgemäße Ladungssicherung festgestellt.



Zusätzlich führten die Beamten Geschwindigkeitskontrollen durch, bei denen sie am Mittwoch 501 Überschreitungen feststellten. Der schnellste Fahrer war bei erlaubten 60 km/h mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 152 km/h unterwegs. In diesem Fall muss mit einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot gerechnet werden.



Nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen. Um die Sicherheit im Straßenverkehr stetig zu erhöhen, werden täglich Verkehrs- sowie Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell